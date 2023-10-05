Козырев — о поражении от «Сочи»: выпустил не тех, кто должен был играть в концовке

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Сочи» (3:4). Напомним, хозяева забросили четвёртую шайбу на последней минуте третьего периода.

«Сегодня игра у нас получилась волнами: преимущество было и у «Сочи», и у нас. В конце допустили ошибку. Беру эту ошибку на себя, так как выпустил не тех людей, которые были должны играть в концовке», — приводит слова Козырева пресс-служба череповецкого клуба.

После поражения череповецкий клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 13 результативных баллов.

В следующем матче «Северсталь» вновь сыграет с «Сочи» в гостях 7 октября.