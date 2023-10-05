Пятый номер драфта НХЛ — 2016 Юолеви продолжит карьеру в Швеции

ХК «Тимро» подписал контракт до конца сезона с финским защитником Олли Юолеви, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний игрок обороны был выбран на драфте НХЛ 2016 года под пятым номером командой «Ванкувер Кэнакс». Всего в НХЛ Юолеви провёл 41 игру и набрал 3 (2+1) очка. В лиге финн играл за «Ванкувер», «Флориду Пантерз» и «Детройт Ред Уингз».

«Замечательно, что нам удалось решить вопросы с Олли. Мы получаем хорошего разностороннего защитника, способного выполнять самые разные роли, что облегчит нам задачу в период большого количества травм. Сейчас для обеих сторон лучше, что мы подписали краткосрочный контракт», — заявил директор клуба Киммо Капанен.

С молодёжной сборной Финляндии Олли Юолеви стал чемпионом мира в 2016 году, обыграв в финальной встрече сборную России со счётом 4:3 ОТ.