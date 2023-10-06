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«Рейнджерс» с Панариным проиграли «Бостону», Шестёркин сделал 12 сейвов

«Рейнджерс» с Панариным проиграли «Бостону», Шестёркин сделал 12 сейвов
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Чарли Койл, Матье Пуатра и Эй Джей Грир.

Единственную шайбу за «Рейнджерс» забросил Каапо Какко. Российский нападающий Артемий Панарин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Игорь Шестёркин сделал 12 сейвов.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».

НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2023, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Какко (Крайдер, Фокс) – 10:14 (5x5)     1:1 Койл (Пастрняк, Заха) – 31:13 (5x4)     1:2 Пуатра (Фредерик, Гики) – 41:13 (5x5)     1:3 Грир (Гики) – 59:38 (en)    
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