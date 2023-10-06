«Нэшвилл Предаторз» разгромно обыграл «Каролину» в предсезонном матче

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Сегодня, 6 октября, в рамках предсезонного матча «Нэшвилл Предаторз» обыграл на своей площадке «Каролина Харрикейнз». Встреча в арене «Бриджстоун-Арена» завершилась со счётом 5:1 (3:1, 2:0, 0:0).

За «Нэшвилл» забитыми шайбами отметились Райае О'Райлли, Филип Форсберг, Кифер Шервуд, Густав Нюквист и Самуэль Фагемо. Российский нападающий Денис Гурьянов результативными действиями не отметился.

За «Каролину» единственный гол забил нападающий Райан Судзуки. Российский вратарь Пётр Кочетков сыграл весь третий период.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. «Нэшвилл» сыграет в гостях с «Тампой-Бэй Лайтнинг», а «Каролина» проведёт матч с «Оттавой Сенаторз».

В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», обыгравший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).