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«Лос-Анджелес Кингз» с Гавриковым обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в овертайме

«Лос-Анджелес Кингз» с Гавриковым обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в овертайме
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Сегодня, 6 октября, в рамках предсезонного матча «Лос-Анджелес Кингз» обыграл на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс». Встреча в арене «Дельта-центр» завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0 — ОТ).

За «Кингз» забитыми шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа, Анже Копитар, Тревор Мур и Адриан Кемпе. Российский защитник Владислав Гавриков отдал предголевую передачу.

За «Сан-Хосе» забил российский нападающий Александр Барабанов, а также Майк Хоффман и Томас Бордело.
Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. «Лос-Анджелес» проведёт матч с «Колорадо Эвеланш», а «Каролина» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», обыгравший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2023, пятница. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Дюбуа (Фиала, Гавриков) – 08:27 (5x5)     1:1 Барабанов (Гранлунд, Дюклер) – 17:39 (5x4)     2:1 Копитар (Даути) – 28:16 (5x5)     2:2 Хоффман (Гертл, Блэквуд) – 34:45 (5x5)     3:2 Мур (Арвидссон, Дано) – 43:28 (5x5)     3:3 Бордело (Эклунд) – 54:15 (5x5)     4:3 Кемпе (Даути, Копитар) – 60:17 (3x3)    
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