«Лос-Анджелес Кингз» с Гавриковым обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в овертайме

Сегодня, 6 октября, в рамках предсезонного матча «Лос-Анджелес Кингз» обыграл на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс». Встреча в арене «Дельта-центр» завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0 — ОТ).
За «Кингз» забитыми шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа, Анже Копитар, Тревор Мур и Адриан Кемпе. Российский защитник Владислав Гавриков отдал предголевую передачу.
За «Сан-Хосе» забил российский нападающий Александр Барабанов, а также Майк Хоффман и Томас Бордело.
Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. «Лос-Анджелес» проведёт матч с «Колорадо Эвеланш», а «Каролина» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», обыгравший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).
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