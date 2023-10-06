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Никита Кучеров врезался в борт и получил повреждение в матче с «Флоридой». Видео

Закончился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В концовке третьего периода российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил повреждение. Игрок поскользнулся после выполненной передачи и ударился о борт площадки.

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За «Тампу» в этой встрече забивали Виктор Хедман, российский нападающий Никита Кучеров и Стивен Стэмкос. Также на счету Кучерова результативная передача. В составе «Флориды» отличились Кевин Стенлунд (дважды), Ээту Луостаринен, Ник Казинс, Зак Далпе и Райан Ломберг.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».