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Лямкин — о волевой победе над «Авангардом»: не думали, что не сможем отыграться

Лямкин — о волевой победе над «Авангардом»: не думали, что не сможем отыграться
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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал волевую победу в матче с «Авангардом» со счётом 5:4 в овертайме. Казанцы по ходу матча трижды отыгрывались в счёте.

«Надо ли было настраиваться на Омск? Конечно, настрой был хороший, особенно после крупного поражения позавчера. Хорошо, что выиграли. Было тяжело возвращаться трижды в игру? Нет, игра была интересная, мне кажется. Они хорошо атаковали, и мы забивали голы. Не думали, что не сможем отыграться.

Радулов не забивал 11 матчей, а тут дубль, в том числе победный гол? Хорошо, что проявили характер и лидеры забили. Очень рад за Радулова, Яшкина и Шипачёв тоже забил. Они красавцы. Будем ждать от них такого и в дальнейшем», — цитирует Лямкина Metaratings.

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