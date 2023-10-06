Купер заявил, что испугался за здоровье Кучерова в моменте с травмой россиянина

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал эпизод с травмой нападающего Никиты Кучерова в матче с «Флоридой» (3:6). Канадский специалист признал, что в момент столкновения россиянина с бортом ему самому стало не по себе.

«Что произошло с Кучеровым? Думаю, что он споткнулся и потерял равновесие. Да, это был момент, когда сердце замерло, но я думаю, что с ним всё будет в порядке», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Финальный матч предсезонки «Тампа» вновь проведёт с «Флоридой» 8 октября. Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».