«Скоро придёт пора принимать решение». Ковальчук — о возможном возобновлении карьеры

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук заявил, что скоро ему придётся принимать решение – либо возобновлять карьеру хоккеиста, либо завершить её. По информации в СМИ, в услугах нападающего заинтересован «Спартак».

«Конечно, думаю, что скоро придёт пора принимать решение, потому что остаётся не так много времени, сезон уже в разгаре.

Откуда мотивация продолжать карьеру? Самое главное – физическое состояние и цели, которые преследует та или иная команда, куда ты переходишь. Говорил, что нужно со всеми пообщаться и после этого принять решение», – цитирует Ковальчука Sport5.by.

Ковальчук является воспитанником «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/2021.