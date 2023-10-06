Кросби рассказал, как он относится к тому, что Макдэвида и Бедарда сравнивают с ним

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, как он относится к тому, что нападающих Коннора Макдэвида и Коннора Бедарда сравнивают с ним. Все хоккеисты были выбраны под первым номером на драфте НХЛ.

«Они отличные хоккеисты, поэтому я воспринимаю такое сравнение как комплимент. Это одна из тех вещей, которые мне понятны. Когда я был молодым игроком, меня тоже сравнивали с другими хоккеистами. Так что я отношусь к этому положительно. Когда я смотрю за их игрой, это впечатляет. Если они получают такое сравнение, я с этим согласен и принимаю это», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

36-летний Кросби является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Канадский нападающий всю карьеру отыграл в «Питтсбурге», будущий сезон станет для него 19-м. В регулярных чемпионатах капитан «Пингвинз» принял участие в 1190 матчах, в которых записал на свой счёт 1502 (550+952) балла.