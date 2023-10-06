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«Пахан вернулся — сразу выиграли». Лукоянов — о дубле Радулова в матче с «Авангардом»

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов иронично прокомментировал дубль капитана казанцев Александра Радулова в победном матче с «Авангардом» (5:4 ОТ).

«Пахан вернулся – сразу выиграли», — цитирует Лукоянова «БИЗНЕС Online».

На 16-й минуте второго периода капитан «Ак Барса» Александр Радулов с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Юдина восстановил равенство в счёте. 37-летний нападающий прервал свою 11-матчевую безголевую серию. В овертайме Радулов стал автором победной шайбы. Напомним, в последний раз Александр забивал 4 сентября в домашнем матче с «Трактором» (5:3).

В текущем сезоне-2023/2024 КХЛ Радулов провёл 14 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «-2».

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Трактором» 7 октября. «Ак Барс» встретится в гостях с «Адмиралом» 8 октября.