«Давайте тогда вратарей искать в баскетболе». Гаврилов — о тренде на высоких голкиперов

Бывший голкипер «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов заявил, что хороший хоккейный вратарь не обязательно должен быть высокого роста.

«Сейчас идёт тенденция, что все берут габаритных вратарей от 188 сантиметров и выше. Таких голкиперов легче задрафтовать. Такая вот североамериканская тенденция. Не могу полностью с этим трендом согласиться, есть много отличных голкиперов невысокого роста.

Например, Серебряков или Билялов, они далеко не 188 сантиметров. За счёт своей техники, рефлексов, умной игры, координации это всё можно компенсировать. Поэтому не совсем правильно рассматривать только высоких голкиперов. Давайте тогда вратарей будем искать у баскетбольной школы», — цитирует Гаврилова Legalbet.

Никита Серебряков был признан лучшим вратарём сезона-2022/2023 в КХЛ. Голкипер в рамках регулярного чемпионата показал второй коэффициент надёжности (1,97) среди всех вратарей лиги и стал лучшим по проценту отражённых бросков (94,4%).