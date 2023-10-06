Форвард «Адмирала» Гутик: писали, что мы с Шэном — «списанные» игроки, это подстёгивает

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик рассказал о своей репутации списанного со счетов игрока. 22-летний форвард набрал 21 (8+13) очко в 45 матчах в КХЛ, тогда как в МХЛ на счету Гутика 154 (57+97) очка в 192 матчах.

«В МХЛ я был звездой, но переход во взрослый хоккей был не самым простым? Как-то раз написали, что мы с Пашей Шэном – «списанные» игроки. С тех пор иногда шутим между собой на этот счёт. Когда такое говорят – это, чего скрывать, подстёгивает внутри. С другой стороны, если на каждой критике заострять внимание, то можно сойти с ума. Нужно самому себе отдавать отчёт, что ты делаешь, как живёшь. Если возвращаться к словам о том, что мы «списанные», то в этом, наверное, есть доля правды. Не знаю, как насчёт Паши, скажу только за себя. Когда я был в Ангарске, то уже у самого были разные мысли…

Мысли, что карьера летит в пропасть? Да, конечно. Я за «Ермак» почти не играл, было неприятное время. Сама ситуация меня закалила. Думал, что буду играть в КХЛ, а вместо этого поехал в Ангарск. Там только тренировался, в состав не проходил. Надо было выбираться из этого положения, не опускать руки. Такие ситуации полезны – они закаляют, дают опыт», – цитирует Гутика официальный сайт КХЛ.