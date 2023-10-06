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Нападающий «Лады» Михаил Фисенко выведен из списка травмированных

Нападающий «Лады» Михаил Фисенко выведен из списка травмированных
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Нападающий «Лады» Михаил Фисенко выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Опытный форвард пополнил состав «Лады» в прошедшее межсезонье, заключив с клубом однолетнее соглашение.

Фисенко в текущем сезоне провёл семь матчей, в которых набрал 1 (1+0) очко. Михаил родился в Магнитогорске, однако начал профессиональную карьеру в системе московского «Динамо». В сезоне-2022/2023 нападающий выступал за магнитогорский «Металлург», проведя 60 матчей и набрав 12 (3+9) очков при показателе полезности «+5».

Фисенко — серебряный призёр ЮЧМ-2008, двукратный серебряный (2019 и 2020) и бронзовый (2021) призёр чемпионата России и КХЛ. Всего в Континентальной хоккейной лиге Фисенко сыграл 557 матчей, набрав 138 (54+84) очков.

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