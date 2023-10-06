Литовченко рассказал, почему он выбрал «Югру» вместо «Амура» для продолжения карьеры

Нападающий Вячеслав Литовченко высказался о своём переходе в «Югру». Форвард последние два сезона провёл в КХЛ, выступая за «Сибирь».

«Почему вместе с тренером Андреем Мартемьяновым не перешёл в родной «Амур»? Вариант с родным Хабаровском действительно существовал, но в силу ряда причин не реализовался. К сезону готовился самостоятельно, видел, что для опытных игроков рынок КХЛ не совсем открыт. И где-то к концу сентября понял, что надо не терять время, а играть. В этот момент и состоялся разговор с генеральным менеджером «Югры» Сергеем Гусевым. Мне поступило предложение. Долго не думал.

У «Югры» в хоккейном мире сложилась определённая репутация. Это клуб уровня КХЛ, в котором игрокам созданы все условия и который нацелен на максимальный результат. Если говорить о ВХЛ, то Ханты-Мансийск – первый выбор. Впереди первый матч в ВХЛ? Нет, лет 15 назад ещё в «Амуре» меня отправляли в ангарский «Ермак», там и дебютировал в ВХЛ, провёл несколько матчей. Ту «вышку» с нынешней Всероссийской лигой не стал бы сравнивать. Тогда всё в лиге было просто, ещё не запустили новые и современнные арены. За это время ВХЛ сделала большой шаг вперёд», – цитирует Литовченко Russia-Hockey.ru.

За долгую карьеру нападающий успел поиграть, помимо новосибирского клуба, за «Амур» и «Автомобилист». Всего в рамках регулярных чемпионатов игрок провёл 554 встречи, записав на свой счёт 128 (57+71) баллов. На его счету также 31 матч плей-офф и 9 (6+3) очков.