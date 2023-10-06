Журналист: Овечкин неподвластен времени! Жду от него, что он будет лидеров гонки снайперов

Журналист TSN Джейми Маклеллан высказался о попадании российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Капитан «столичных» расположился на 33-м месте.

«Этот парень неподвластен времени! Да, он может стать медленнее, но продолжает забивать в том же темпе, что и в свои 28. Я жду от него, что он будет лидировать в гонке снайперов. Он делает это лучше кого-либо другого в истории хоккея. И пока он реально не сдаст… Это может случиться и в этом году, но я так думал последние лет пять.

Я учитывал, что в прошлом году умер его отец, это был странный год для него, он пропускал матчи, у него была травма. И я думал — ладно, в том году у него был спад. Но в этом году вся команда посвятит себя голам Ови. И я могу представить, что он забьёт 40, и мы будем говорить о его погоне за Гретцки. Для меня это игрок из топ-50, так я рассуждал", — приводит слова Маклеллана TSN.

Отметим, что рейтинг составляли несколько журналистов издания. Каждый предоставлял свой список, на основе которых формировались итоговые места.