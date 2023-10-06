Бывший нападающий «Торпедо» стал одноклубником Яромира Ягра

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Радек Смоленяк перешёл в чешский клуб «Кладно», которым владеет великий форвард Яромир Ягр. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Примечательно, что «Кладно» — родной клуб Смоленяка.

Чешский нападающий пять лет выступал в Континентальной хоккейной лиге — с сезона-2012/2013 по чемпионат-2017/2018 (за исключением кампании-2014/2015). Смоленяк успел поиграть за «Торпедо», «Югру», «Медвешчак» и «Слован». Самым успешным получился сезон-2015/2016. Тогда в составе загребского «Медвешчака» Смоленяк сыграл 59 матчей и набрал 35 (16+19) очков.

Всего в КХЛ чех принял участие в 131 встрече, в которой забросил 32 шайбы и отдал 48 результативных передач. Кроме того, на его счету ещё шесть матчей и три ассиста в Кубке Надежды.