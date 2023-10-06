Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА реализовал большинство в матче с ЦСКА за четыре секунды

СКА реализовал большинство в матче с ЦСКА за четыре секунды
Комментарии

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает санкт-петербургский СКА. К началу второго периода счёт 2:1 в пользу. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте матча, когда СКА уступал — 0:1, форвард ЦСКА Андрей Светлаков получил двухминутное удаление за подножку. Александр Кадейкин выиграл вбрасывание, отдал передачу на Сергея Толчинского. Форвард сделал передачу в правый круг вбрасывания, оттуда Арсений Грицюк нанёс бросок под ближнюю штангу и сравнял счёт. На реализацию большинства СКА потребовалось четыре секунды.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме
Видео
Вратарь Никита Серебряков пропустил первый гол на 40-й секунде дебютного матча за СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android