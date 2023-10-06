СКА реализовал большинство в матче с ЦСКА за четыре секунды

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает санкт-петербургский СКА. К началу второго периода счёт 2:1 в пользу. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте матча, когда СКА уступал — 0:1, форвард ЦСКА Андрей Светлаков получил двухминутное удаление за подножку. Александр Кадейкин выиграл вбрасывание, отдал передачу на Сергея Толчинского. Форвард сделал передачу в правый круг вбрасывания, оттуда Арсений Грицюк нанёс бросок под ближнюю штангу и сравнял счёт. На реализацию большинства СКА потребовалось четыре секунды.

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