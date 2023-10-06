Виктор Козлов высказался о третьем поражении «Салавата» в сезоне от «Металлурга»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после поражения во встрече с «Металлургом» (3:6).

«Три поражения от «Магнитки» за сезон? Это хорошая быстрая команда. Мы первый матч с ними играли в один хоккей. Второй был не совсем удачный матч. Сегодня поменяли, играли более агрессивно, и мне понравилась игра «пять на пять».

Что не получается у молодёжи «Салавата», как получается у Гребёнкина? Надо, чтобы мы тоже попали в задницу в большинстве, когда он второй гол забивал. Но это я так, шучу. Он молодец, хороший матч провёл, но тоже не без доли везения. А наши ребята должны продолжать работать и верить в себя. Они видят, что приносят пользу, что прогрессируют. Но это процесс, не за день-два люди становятся лидерами и супер-игроками. Всё равно это будет волнами. Сейчас для них следующий шаг – стабильно играть на этом уровне.

Коледов? Ему досталось, и то, что выстояли «три на пять», сколько бросков заблокировали во втором периоде… Там все наши защитники блокировали. У них есть повреждения. Это показывает характер и мужество Павла и всех защитников, что они продолжили играть. Тем более против такой быстрой команды играть в три пары — это не так просто. Панин и Науменков ещё не близки [к возвращению]. Всё, что у нас есть, то есть», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.