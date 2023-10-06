Козлов об удалениях Хмелевски: никого не устраивает ситуация, в которой сейчас «Салават»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после поражения во встрече с «Металлургом» (3:6).

«Два удаления Хмелевски? Саша — очень эмоциональный человек, лидер команды. Никого не устраивает ситуация, в которой мы находимся. Иногда перехлёстывают эмоции, но парень молодой, он ещё учится контролировать эмоции, играть правильно по ситуации. Это процесс.

Не могло ли на него повлиять повышенное внимание? На лидера всегда обращают особое внимание, и Александр по игре в прошлом сезоне показал, что он хороший игрок, и на него нужно обращать особое внимание. Вы правы, что против него сейчас играют не так, как раньше. Считаю, он сталкивается с давлением, потому что он лидер и должен помогать команде выигрывать. Парень молодой, он только учится. Тем более в Уфе всегда сталкиваешься с давлением как от прессы, так и от болельщиков. Я вижу, что ребята сейчас матерееют, становятся мудрее, профессиональнее», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.