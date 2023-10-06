«Это добавляет тренерам седых волос». Разин — о концовке матча с «Салаватом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе в матче с «Салаватом Юлаевым» (6:3).

«Салават» играл не в свойственный для них хоккей – активно, агрессивно всю игру. Хорошо, что были к этому готовы. Два периода играли хорошо, без ошибок, только было ненужное удаление в первом периоде, но молодцы, выстояли. В третьем периоде отрезочек получился нехороший, когда могло всё перевернуться. Хорошо, что забили четвёртый гол в большинстве.

Прекрасная обстановка на арене, очень удивительно… Хотя не удивительно, Башкирия же рядом. Первый раз в такой обстановке, раньше почему-то не так было. Хоккей ради зрителей, думаю, сегодня было много голов, зрители ушли довольными.

Как прокомментирую подобный аттракцион? Очень странное сравнение. Я думаю, наоборот. Конечно, когда всё переворачивается с ног на голову за 5-10 минут, это добавляет седых волос тренерам. Но победа есть победа. У нас было хорошее преимущество, концовку мы не проиграли, задел на следующую игру нормальный. Считаю, при счёте 3:2 мы дальше играли уверенно, сделали 5:2. Но что первый, что третий гол — это какие-то неимоверные отскоки не в нашу сторону. А так и вчетвером выстояли. Самое главное, зрителям понравилось. Победа есть победа, я доволен командой», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.