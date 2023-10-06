Главный тренер «Металлурга» рассказал, как «изобрёл» первое звено

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе в матче с «Салаватом Юлаевым» (6:3).

«Петунин? А вы не помните тот знаменитый матч, когда я руководил «Северсталью», мы здесь выиграли 4:3? Помните, кто там забивал? Петунин хет-трик сделал, насколько я помню. Пересмотрите тот знаменитый матч, как раз с пятака он все голы и забил.

Первое звено изобрёл по наитию? Ребят, особенно молодых, окрыляет доверие, а тем более игра в первом звене придаёт уверенности. Решили попробовать в предыдущей игре, они сделали два гола, сделали результат. Зачем что-то менять? Решили оставить, и опять они сегодня поучаствовали.

Орехов и Ерёменко? Хотелось бы, чтобы Влад побыстрее влился, у него было две микротравмы, немного выбился из колеи. Хочется, чтобы он побыстрее вписался в скорости, которые мы хотим видеть от него. Ореху не хватает уверенности. Он очень хороший хоккеист, бросок, техника, катание – у человека всё есть. Не знаю, с чем связано. Хотелось бы, чтобы сегодняшняя игра придала ему уверенности в своих силах.

Карпов выходит в следующей игре. Шайба Канцерова? Я надеюсь, что она его разгрузит. Действительно, давило на него. Я рад за него, но сегодня, кажется, весь дворец за него порадовался. Все переживали за местное дарование, наконец его прорвало», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.