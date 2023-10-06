«Вы хотите, чтобы я себя похвалил?» Разин — об успехах молодых игроков «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе в матче с «Салаватом Юлаевым» (6:3).

«Тайм-аут? Надо было успокоить команду, во вторых, у нас за большинство отвечает Трубачёв, я ему сказал, чтобы он подумал, потому что было ужасное большинство, пропустили две контратаки. С первой повезло, не забили, вторую забили. Я его попросил подумать, кто пойдёт на большинство. Подозвал ребят, хорошо, что Юрий Викторович Трубачёв угадал с бригадой, потому что мы её поменяли. А так сегодня один гол в равных уже забили, но для нас три гола за игру забивать как в большинстве — это хорошо.

Молодые не боятся, идут в борьбу, забивают? Вы хотите, чтобы я себя похвалил? Я рад, что они оправдывают доверие, рад, что я разглядел в Мишке Грассе тот потенциал, который он может раскрыть. Ему надо много работать, особенно много кушать, чтобы у него мышцы росли. Над стартовой скоростью много работать, а так у него габариты, он чем-то напоминает Малкина. Потенциал, думаю, у него огромный.

Квартальнов получает мало времени? Он хороший парень, достоин играть в основе. 13-й нападающий в нашей заявке очень важная фигура. Данька к этому нормально относится. Конечно, думаю, в голове он переживает, но нормально к этому относится и всегда готов в любой момент выйти. Мне очень приятно, что такой хоккеист. Обычно молодого ставят, но молодому тяжелее быть 13-м. Выпускаешь его, он трясётся, переживает за ошибку. А Данька знает свою роль, свои действия. И пожалуйста – и в пятом голе поучаствовал, и в шестом, можно сказать, поучаствовал. Меня радует, что он относится к роли 13-го, не опустив голову, а с позитивом выходит, отрабатывает своё время.

Не думали сделать Джонсона магнитогорским Буше, чтобы он завершал атаки? Может, магнитогорский Овечкин? Потому что он праворукий. Мы же его использовали на броске в первых играх, но он почему-то с ходу ни разу не бросил. Сейчас переделали, поставили Пресса, и несколько голов после бросков с ходу с подставления забиваем. Сначала мало большинства забивали, сейчас этот аспект улучшился.

Вторая шайба Гребёнкина? У него есть голевое чутьё. Он очень часто открывается в углах. Говоришь – твоё место на пятаке, ты можешь подставить, добить. Или ты вылез, двоих-троих обыграл и в девятку забил, или, как сегодня, подставил. Это тоже гол. Он на предсезонке забил два гола в большинстве в такой же ситуации. Рад, что результат сегодня пришёл», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.