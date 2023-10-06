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Форвард «Металлурга» Гребёнкин оформил хет-трик, второй гол он забил задом

Нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин оформил хет-трик в матче с «Салаватом Юлаевым» (6:3).

На шестой минуте форвард успел на добивание и открыл счёт во встрече.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Особо примечательным вышел второй гол. После броска партнёра по команде шайба попала в зад Гребёнкину и отскочила в ворота. Гол записали на Никиту.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На последней минуте встречи Гребёнкин оформил хет-трик, забросив в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:0, 2:0, 3:3).