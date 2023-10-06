Голкипер Никита Серебряков в дебютном матче за СКА отразил 34 броска

Голкипер СКА Никита Серебряков одержал победу в дебютном матче за новый клуб с ЦСКА.

Вратарь суммарно отразил 34 броска, пропустив две шайбы. В первом периоде Серебряков совершил пять сейвов, во втором игровом отрезке — 16, в заключительном — 13. Примечательно, что при этом голкипер пропустил вторым броском по своим воротам.

Вратарь ЦСКА Иван Федотов, в свою очередь, сделал лишь 21 спасение. В первом периоде голкипер отразил семь бросков, во втором — девять, в третьем — пять.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).