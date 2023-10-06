Р. Ротенберг — о дебюте Серебрякова: ночью прилетел из Владивостока, это подвиг

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с ЦСКА (3:2).

«Сегодня все сработали. У нас и вратарь здорово сыграл, приехал ночью, прилетел из Владивостока. Считаю, что это подвиг с его стороны. И вся команда совершила подвиг. Было непросто. Всю команду с победой. Эта победа команды. Играли друг за друга, ловили всё на себя, проявили характер и вырвали победу у очень сильного соперника. Дальше у нас следующая игра, которая для нас самая важная. Готовимся дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).