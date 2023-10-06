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Р. Ротенберг: два раза у СКА сегодня произошёл «чёрт побери»

Р. Ротенберг: два раза у СКА сегодня произошёл «чёрт побери»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с ЦСКА (3:2).

«Быстро отыгрывались сегодня? Как я уже сказал, мы имеем огромный опыт игр с ЦСКА. Это игры высокого уровня. Чем больше таких игр, тем лучше для нас. Мы бы вообще каждый раз играли с такими командами, как ЦСКА, потому что это здорово. Мы получаем огромное удовольствие – и тренерский штаб, и игроки.

Два раза у нас сегодня произошёл «чёрт побери». Второй был рикошет от нашего защитника – так играет соперник, часто набрасывая на пятак – там надо было правильно сыграть. А в первом голе просто наша ошибка, которая привела к взятию ворот. Надо убрать ошибки. Сыграли хорошо, но можем играть намного лучше. Работаем дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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