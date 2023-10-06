Фёдоров — о дерби со СКА: результат на табло. Всё-таки не может ЦСКА разогнаться

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче со СКА (2:3).

«Ну, я считаю, что обидное для нас поражение. Всё-таки не можем мы разогнаться в плане победных игр. Пока не может. Не хотелось бы много сегодня говорить. Но те моменты, которые создали и не забили, и пропустили ненужный гол в большинстве… Много позитивного, но результат на табло. Поэтому нам надо набраться терпения и продолжать работать и улучшать нашу игру во всех трёх зонах, особенно с шайбой», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).