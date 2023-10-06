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В матче между «Локомотивом» и минским «Динамо» произошла яркая драка

Во встрече регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Локомотивом» состоялась яркая драка.

По завершении второго периода нападающий белорусской команды Роман Горбунов и защитник железнодорожников Мартин Гернат схлестнулись в центре площадки. В какой-то момент хоккеисту «Динамо» удалось завалить игрока «Локомотива» на лёд. По итогам эпизода каждому выписали по пять минут штрафного времени за драку. Горбунов также получил две минуты за толчок клюшкой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).