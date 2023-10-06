В матче между «Витязем» и «Барысом» произошла небольшая стычка с участием вратаря

Во встрече регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Барыс» произошла небольшая стычка.

В середине третьего периода, когда счёт был равным — 2:2, астанинцы проводили атаку. После наброса на ворота голкипер «Витязя» Максим Дорожко поймал шайбу. Затем вратарь поднялся и начал словесную перепалку с американским нападающим «Барыса» Джозефом Лабейтом. Дорожко не понравилось, что форвард за несколько секунд до броска сбил его с ног.

В итоге в перепалку пришлось вмешаться судьям, которые встали между игроками.

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Напомним, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал «Барыс». Встреча завершилась в овертайме, хозяева победили со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).