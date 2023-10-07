Игрока СКА закинули на скамейку ЦСКА, сёстры Аверины следили с трибуны. Фото с матча

6 октября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с ЦСКА (3:2).

«Хочу отметить сильного соперника. Очень здорово, когда хоккей такого высокого уровня. Честно, было бы больше таких игр у нас, мы бы двигались вперёд. Потому что в такой конкуренции ребята развиваются. Конечно, уровень хоккея был очень-очень высокий. Ничем не отстаёт от игр НХЛ. И это здорово, когда у нас есть такие матчи. Очень рады играть с ЦСКА – там сильная команда и сильный тренерский штаб.

Наши ребята выполнили установку. Мы многое поменяли с прошлого сезона – и по тактике, и по деталям», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.