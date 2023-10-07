«Чикаго» увеличил в два раза число проданных абонементов после прихода Бедарда

«Чикаго Блэкхоукс» почти удвоили количество продаж абонементов на сезон-2023/2024, сообщает ESPN. Это касается как пакетов билетов на все домашние матчи регулярного чемпионата, так и на его части.

Клуб прогнозирует увеличение общего количества проданных билетов в предстоящем сезоне на 10% в сравнении с прошлым, а также не менее пяти матчей, когда все места на домашней арене «Юнайтед-центр» будут выкуплены.

Рост продаж связывают с приходом в команду канадского нападающего Коннора Бедарда. 18-летний хоккеист, ранее выступавший за «Реджайну Пэтс» в WHL, был выбран «Блэкхоукс» под первым номером на драфте-2023.

В прошлом сезоне болельщики покупали в среднем 17 167 билетов на домашние игры «Чикаго». Клуб ожидает увеличения числа проданных билетов более чем на 17% и роста выручки на 26% по сравнению с первоначальными прогнозами на сезон-2023/2024.