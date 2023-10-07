Гол Малкина помог «Питтсбургу» победить «Баффало»

В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:7.

Российский форвард гостей Евгений Малкин забил пятый гол своей команды в игре. Ему ассистировал Эрик Карлссон. Также у «Пингвинз» шайбы забросили Дрю О’Коннор (дважды), Маркус Петтерссон, Ларс Эллер, Джефф Картер и Крис Летанг. В составе хозяев отличились Виктор Олофссон, Закари Бенсон, Джон-Джейсон Петерка и Кейси Миттельштадт.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».