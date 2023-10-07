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Гол Малкина помог «Питтсбургу» победить «Баффало»

Гол Малкина помог «Питтсбургу» победить «Баффало»
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В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:7.

Российский форвард гостей Евгений Малкин забил пятый гол своей команды в игре. Ему ассистировал Эрик Карлссон. Также у «Пингвинз» шайбы забросили Дрю О’Коннор (дважды), Маркус Петтерссон, Ларс Эллер, Джефф Картер и Крис Летанг. В составе хозяев отличились Виктор Олофссон, Закари Бенсон, Джон-Джейсон Петерка и Кейси Миттельштадт.

НХЛ - предсезонные матчи
07 октября 2023, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 О'Коннор (Кросби) – 00:20 (5x5)     1:1 Олофссон (Петерка) – 09:46 (5x5)     2:1 Бенсон (Гринвей, Миттельштадт) – 22:06 (5x5)     3:1 Петерка (Олофссон, Миттельштадт) – 25:08 (5x4)     3:2 Петтерссон (Ракелль, Смит) – 27:17 (5x5)     3:3 Эллер (Грейвз, Летанг) – 28:42 (5x5)     3:4 О'Коннор (Раст, Грейвз) – 29:31 (5x5)     3:5 Малкин (Карлссон) – 35:44 (5x4)     3:6 Картер (Аччари, Петтерссон) – 41:33 (5x5)     4:6 Миттельштадт (Бенсон, Пауэр) – 46:38 (5x5)     4:7 Летанг (Кросби, Ракелль) – 55:13 (5x4)    

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».

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