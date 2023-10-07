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«Каролина» выиграла у «Нэшвилла», Тренин забил гол, Орлов отдал передачу

«Каролина» выиграла у «Нэшвилла», Тренин забил гол, Орлов отдал передачу
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В Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:1.

Единственную шайбу гостей на 34-й минуте встрече забросил российский нападающий Яков Тренин. У хозяев голы забили Теуво Терявяйнен, Сет Джарвис, Мартин Нечас и Майкл Бантинг. Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов был одним из ассистентов при взятии ворот Терявяйненом. В игре также принимал участие ещё один россиянин, нападающий «Предаторз» Денис Гурьянов.

НХЛ - предсезонные матчи
07 октября 2023, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Терявяйнен (Орлов, Нечас) – 05:34 (5x4)     1:1 Тренин (Бэрри, Маккэррон) – 33:58 (5x5)     2:1 Джарвис (Ахо) – 39:08 (5x5)     3:1 Нечас (Котканиеми, Терявяйнен) – 55:22 (5x5)     4:1 Бантинг (Ахо) – 55:45 (5x5)    

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».

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