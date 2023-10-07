«Каролина» выиграла у «Нэшвилла», Тренин забил гол, Орлов отдал передачу

В Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:1.
Единственную шайбу гостей на 34-й минуте встрече забросил российский нападающий Яков Тренин. У хозяев голы забили Теуво Терявяйнен, Сет Джарвис, Мартин Нечас и Майкл Бантинг. Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов был одним из ассистентов при взятии ворот Терявяйненом. В игре также принимал участие ещё один россиянин, нападающий «Предаторз» Денис Гурьянов.
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».
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