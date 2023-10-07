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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби подрался в предсезонном матче НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби подрался в предсезонном матче НХЛ
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В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:7.

В одном из эпизодов по ходу матча Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби подрался с канадским нападающим «Баффало» Пейтоном Кребсом, который за несколько секунд до стычки применил жёсткий силовой приём против одноклубника Кросби — Криса Летанга. Таким образом Сидни хотел отомстить за товарища.

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Напомним, российский форвард гостей Евгений Малкин забил пятый гол своей команды на 36-й минуте игры. Также у «Пингвинз» шайбы забросили Дрю О’Коннор (дважды), Маркус Петтерссон, Ларс Эллер, Джефф Картер и Крис Летанг. В составе хозяев отличились Виктор Олофссон, Закари Бенсон, Джон-Джейсон Петерка и Кейси Миттельштадт.

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