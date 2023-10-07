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«Мы всегда стараемся, играем на победу». Каменев о дополнительной мотивации в матче со СКА

«Мы всегда стараемся, играем на победу». Каменев о дополнительной мотивации в матче со СКА
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Нападающий ЦСКА Владилав Каменев прокомментировал поражение в матче со СКА (2:3) и заявил, что на эту встречу у московских армейцев была дополнительная мотивация из-за дня рождения легенды клуба Бориса Михайлова, которому в день матча исполнилось 79 лет.

«Это легенда клуба, была такая мысль об этом. Все бились, старались, была мотивация и много игры в тело, но пропустили ненужную шайбу. Мы всегда стараемся и играем на победу, и сегодня была дополнительная мотивация.

Из трёх голов два ЦСКА пропустил после выходов один на один с вратарём? Наверное, неправильно построились в средней зоне, из-за этого слишком широко сыграли защитники, и тот же нападающий у нас в центре должен был быть, из-за этого получились выходы «в ноль». Конечно, тренер не упрекал, просто указал, что так не должны играть, что всегда нужно оборачиваться во все стороны, анализировать игру, чтобы не было таких выходов», — цитирует Каменева ТАСС.

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