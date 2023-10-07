Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Малкина, владельца «Сити» могут лишить клуба из-за связи с Россией. Главное к утру

Гол Евгения Малкина помог «Питтсбург Пингвинз» обыграть «Баффало Сэйбрз» со счётом 7:4, владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур попал под следствие из-за связей с Россией, УЕФА начал расследование инцидентов, связанных с задержанием двух игроков польской «Легии». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Гол Малкина помог «Питтсбургу» победить «Баффало».

2. Владельца «Манчестер Сити» подозревают в «связях с Россией». Он может лишиться клуба.

3. УЕФА начал расследование инцидентов, связанных с задержанием игроков «Легии».

4. СКА обыграл ЦСКА в дерби, прервав победную серию москвичей и вернувшись в зону плей-офф.

5. Ферстаппен на поуле в квалификации ГП Катара, Норрис лишился второго места, Перес — 13-й.

6. «Локомотив» уступил минскому «Динамо» по буллитам и прервал серию из пяти побед.

7. Симона Байлз стала шестикратной чемпионкой мира в личном многоборье.

8. Зелимхан Бакаев оформил голевую передачу за «Аль-Вахду» в матче с «Бани Яс».

9. В матче между «Локомотивом» и минским «Динамо» произошла яркая драка.

10. «Аль-Наср» упустил победу на последних минутах встречи с «Абхой».