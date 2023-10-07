Каменский: СКА показал, что может играть с лидерами. Они будут сильной командой

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский отметил игру СКА в первом армейском дерби сезона с ЦСКА. Петербургский клуб одержал волевую победу со счётом 3:2 на площадке соперника.

«Каждая победа важна, тем более если она над действующим обладателем Кубка Гагарина. Естественно, это придаст сил и уверенности. СКА показал, что может играть с лидерами, всё будет зависеть от них. Команде ещё нужно время, чтобы сыграться, много перемен.

Сколько времени потребуется на это? Зависит от тренерского штаба, от того, как быстро они смогут сплотить игроков. Петербург всё ещё один из лидеров КХЛ, который каждый год находится на вершине таблицы. Они будут сильной командой», — цитирует Каменского Metaratings.ru.