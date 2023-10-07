Анисин — о КХЛ: неинтересно смотреть, играют как роботы. Ну это же игра!

Нападающий «Норильска» Михаил Анисин считает, что все клубы КХЛ должны равняться на «Торпедо» и играть в зрелищный, атакующий хоккей. Экс-игрок клубов КХЛ раскритиковал большинство клубов лиги за слишком закрытый хоккей.

«Вот многие говорят, что вот, мол, у нас на хоккей не ходят. Но дело не в том, что не ходят. Дело в том, что неинтересно смотреть. Играют как роботы. Я общаюсь со многими людьми и часто слышу, что они просто выключают телевизор. Не все, конечно, под одну гребёнку. Есть и хорошие игры. Мне кажется, нам надо перестраиваться на скоростной и комбинационный хоккей. Брать вектор развития Нижнего Новгорода. В ту сторону смотреть надо. Потому что по мысли — это что-то схожее с НХЛ.

А как их корили… «Да у них по 150 провалов в обороне!» Ну это же игра! Две пропустили, пять забили. Что мне нравится у Ларионова, так это риск. Он даёт своим игрокам уверенность. У нас так, кстати, в «Динамо» было при Знарке. Мы чувствовали себя раскованно. Играешь без сомнения. Решил сложный пас сделать? Давай! Никто тебе ничего не скажет. Раз дал – ошибся. Два дал – ошибся. Ну на третий раз получится. Большим мастером можно стать только через ошибки.

Когда же тренеры начинают убивать в тебе это… Особенно печально, когда так происходит с молодыми ребятами. Это не делай, то не делай, вдоль борта её пусти, выкинь её из зоны, закинь в стекло… Да, надо уметь играть по результату. Когда это плей-офф. Когда ты ведёшь 1:0 и это финал Кубка Гагарина. У меня был такой случай в 2012 году. Последние пять минут, да, можно сыграть на отбой. Когда понятно, что решается судьба кубка. Но импонирует, что Игорь Николаевич, даже если его команда ведёт, допустим, в две, не даёт указания откатиться и поставить «автобус». «Автобус» – это вообще преступление. Я с ним согласен полностью.

Надо играть. Тем более дома. Ты же играешь для зрителя, для народа. Люди, может, хотят увидеть ещё два-три гола. Ты для этого работаешь. Ты для этого живёшь. Чтобы приносить людям радость голов. Я так считаю. И философия Нижнего Новгорода мне импонирует больше всего», – цитирует Анисина официальный сайт ВХЛ.

Минувший сезон 35-летний Анисин провёл в жлобинском «Металлурге» из Беларуси. В 20 встречах регулярного чемпионата Анисин набрал 17 (9+8) результативных баллов при общем показателе полезности «-6».