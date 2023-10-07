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Кто станет лучшим бомбардиром сезона НХЛ среди россиян?

Кто станет лучшим бомбардиром сезона НХЛ среди россиян?
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В ночь с 10 на 11 октября стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги. В первый игровой день состоятся три матча.

В 00:30 по московскому времени в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» стартует встреча между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». В 3:00 мск начнётся матч между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». В 5:30 мск состоится стартовое вбрасывание во встрече между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

В сезоне-2022/2023 лучшим бомбардиром регулярки НХЛ среди россиян стал Никита Кучеров, набравший 113 (30+83) очков в 82 матчах. «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет лучшим бомбардиром сезона НХЛ среди россиян?»

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года. Тогда состоятся шесть встреч.

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