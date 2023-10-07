Каменский — о рейтинге TSN: самая легендарная личность в НХЛ у нас Овечкин

Двукратный олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал рейтинг лучших игроков НХЛ по версии издания TSN. В десятке лучших из россиян оказался только Никита Кучеров (восьмое место). Александр Овечкин занял в рейтинге 33-е место.

«Не смотрю эти рейтинги. Оценка игроку даётся, когда он уже заканчивает карьеру. Наши хоккеисты играют главные роли в своих командах, они – лидеры. На них самая большая ответственность и надежда. А рейтинг – это статистика и польза, которую они приносят команде.

На мой взгляд, самая легендарная личность в НХЛ у нас Овечкин. Все болельщики сейчас смотрят на Овечкина и болеют, чтобы он побил рекорд Гретцки. Он – звезда», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

Лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по версии TSN, признан форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В тройку лучших вошли также Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Натан Маккиннон («Колорадо»).