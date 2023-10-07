«Он великий хоккеист». Рукавишников оценил возможный переход Ковальчука в «Спартак»

Защитник «Спартака» Роман Рукавишников оценил возможный приход в команду нападающего Ильи Ковальчука. 40-летний форвард заявлял, что обдумывал вариант продолжения карьеры с руководством красно-белых.

«Илья Ковальчук может в скором времени подписать контракт со «Спартаком»? Ну мы также, в принципе, узнаем всё из прессы, поэтому что-то сказать тут сложно. Илья Валерьевич — сильнейший игрок, который приносит пользу не только на поле, но и внутри команды, в раздевалке. Поэтому, если он решит продолжить карьеру и сейчас подпишет контракт, это будет только огромный плюс.

Илья Валерьевич – великий хоккеист, который усилит любую команду. Посмотрите, сколько он пользы принёс, когда играл за «Авангард», как он сразу помог Омску», – цитируют Рукавишникова «Известия».

Ковальчук является воспитанником «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/2021.