Журналист: я говорил с Гретцки, он только рад и очень горд тем, чего Овечкин уже добился

Журналист TSN Кевин Уикс прокомментировал попадание российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги на данный момент. Нападающий столичной команды занял 33-е место.

«В моём списке он высоко. Только тот факт, что он гонится за рекордом Гретцки… Я говорил с Гретцки, он только рад и очень горд тем, чего Ови уже добился. Я думаю, он должен быть выше», — сказал Уикс в эфире TSN.

Отметим, что журналисты издания составляли свои рейтинги из 50 лучших хоккеистов НХЛ на данный момент. После этого был составлен общий список. В него, помимо Овечкина, вошло ещё шесть российских хоккеистов. Выше всех оказался нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.