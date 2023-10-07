Форвард московского «Динамо»: финал конференции — задача-минимум для нас

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко назвал выход в финал конференции задачей-минимум для бело-голубых и сравнил игру москвичей с игрой бывшего клуба, ярославского «Локомотива».

«Сильно ли изменились требования Алексея Кудашова со времён работы в «Локомотиве»? Честно говоря, я был тогда лимитчиком и не так много получал игрового времени. Но скажу, что команда здесь, в «Динамо», сильнее. Намного сильнее, чем было там. И, наверное, изменились в работе с Кудашовым какие-то микромоменты, но не скажу, что значительно.

«Динамо» сильнее того «Локомотива» по классу игроков или системе игры? По классу игроков. Вообще хоккей поменялся с тех пор, стал быстрее. Ребята теперь быстрее, розыгрыш большинства и меньшинства – всё поменялось. То есть повторить лучший результат того «Локомотива», когда мы выбили ЦСКА из плей-офф во втором раунде, сейчас можно? В смысле — выйти в финал конференции? Это даже не обговаривается – это задача-минимум для нас», – цитируют Ильенко «Известия».