Артюхин: первый гол СКА в матче с ЦСКА — результат игры на вбрасывании

Известный в прошлом нападающий Евгений Артюхин в интервью «Чемпионату» поделился впечатлениями от первого в сезоне «армейского» дерби, победу в котором со счетом 3:2 одержали хоккеисты СКА.

«Мне понравилась игра в исполнении обеих команд, был хороший хоккей. СКА уверенно сыграл. Они встали на победный путь и нашли свою игру. Большинство голов получились курьёзными, после добиваний. Нельзя сказать, что к ним привели ошибки хоккеистов СКА. ЦСКА больше играл на везении. Отмечу Серебрякова, который очень здорово и уверенно сыграл с дороги, подтащив в некоторых моментах. Он показал свой уровень мастерства. Ни в одном из пропущенных голов не было его вины.

Первый гол СКА — во многом результат игры на вбрасывании. Это один из основных элементов, за счёт которых выигрываются матчи. В чужой зоне, когда ты выигрываешь, у тебя автоматически появляется преимущество для броска. Это очень важный элемент в таких матчах, из которого складывается игра», — сказал Артюхин «Чемпионату».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.