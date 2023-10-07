«Вашингтон» сократил состав в тренировочном лагере, Мирошниченко остался в НХЛ

«Вашингтон» сократил состав в тренировочном лагере до 27 игроков, сообщает пресс-служба клуба. Отметим, что российский нападающий Иван Мирошниченко и белорусский форвард Алексей Протас остались в основе.

«Кэпиталз» отправили пятерых игроков в «Херши», свой фарм-клуб в АХЛ, – защитников Винсента Иорио и Чейза Приски, нападающих Хендрикса Лапьера, Райли Саттера и Этена Фрэнка.

Еще шести игрокам для этого нужно пройти процедуру драфта отказов. Это вратарь Хантер Шепард, защитник Дилан Макилрат, форварды Николя Обе-Кюбель, Джо Снайвли, Майкл Сгарбосса и Алекс Лимож.

«Вашингтон» проведёт заключительный матч предсезонки с «Коламбусом» в ночь на 8 октября. Регулярный чемпионат «Кэпиталз» начнут домашним матчем с «Питтсбургом» 14 октября.