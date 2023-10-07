Борис Майоров: посмотреть на молодёжь на Кубке Первого канала будет правильным решением

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент ФХР Борис Майоров прокомментировал решение федерации провести турнир в Санкт-Петербурге с участием сборной «Россия 25» и назначить главным тренером Романа Ротенберга.

«Как показывают футбольные матчи с командами Средней, Ближневосточной Азии, Африки, ветераны футбола не проявляют никакого интереса к ним. Молодёжь же хочет показать себя. И это нормальное явление. Именно на это мы и делаем упор. К сожалению, мы точно не примем участия в ЧМ-2024, так что посмотреть молодёжь на Кубке Первого канала будет очень правильным решением.

Роман Борисович Ротенберг имеет очень яркие организационные способности. Это хорошо видно по работе и у него в клубе, и на уровне федерации. К тому же он уже работал с «Россией 25». Майский тур прошёл великолепно и это, безусловно, его заслуга. Сейчас вообще трудно выделить кого-то из тренеров, кто должен руководить сборной.

Что касается необходимости матчей сборной, то, безусловно, они сейчас очень нужны. Ну не приедут сейчас к нам ни шведы, ни финны, ни чехи. И сегодняшние игры – хороший выход из положения, мы нашли абсолютно приемлемый вариант. Пусть эти матчи будут чуть ниже уровнем, пусть у кого-то они вызывают скепсис, но это абсолютно правильное решение. Сейчас трудные времена, и оптимизм нужно сохранять как раз такими вот способами – через такие вот турниры. Нужно обязательно поддерживать позитивный имидж нашего хоккея», — сказал Майоров «Чемпионату».