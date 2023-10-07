«Попытались залезть ребятам в голову». Заварухин — о победе «Трактора» после смены тренера

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (4:1) после увольнения Анвара Гатиятулина.

«Провели хороший матч. Видно, что у ребят было хорошее движение, много играли в атаке, забили хорошие голы. Всем довольны. За один день тяжело что-то поменять после смены тренера. Единственное – попытались залезть ребятам в голову немножко. Я считаю, что это получилось. Плюс немного изменили звенья, и это тоже сработало, все четыре звена играли в хороший хоккей», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).