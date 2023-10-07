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«Это надуманная история». И.о. главного тренера «Трактора» — о провалах в третьих периодах

«Это надуманная история». И.о. главного тренера «Трактора» — о провалах в третьих периодах
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Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин высказался после победы в матче с «Авангардом» (4:1). Это была первая встреча челябинцев после увольнения Анвара Гатиятулина.

«Трактор» проваливал третьи периоды? Это надуманная история. Третьи периоды мы тоже играем очень прилично, просто не могли забить. А статистика — вещь упрямая, я согласен, но глобальной проблемы я не вижу.

Робинсон, Бауи — молодцы, отлично влились в коллектив, привнесли позитив в раздевалке. Тертышному шанс предоставлен, всё зависит от него. Парень мастеровитый. По Дер-Аргучинцеву тяжело сказать, он на травме. Приедем с поездки — будем думать. У Калинина было огромное желание сегодня проявить себя здесь, в родном городе. И он это сделал, повёл команду за собой, как капитан. Бурдасов получил небольшое повреждение, там доктора с ним работают. Планируем, что Кравцов в ближайшее время выйдет, он уже тренируется с командой», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

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