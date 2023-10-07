Кравец — о поражении «Авангарда» 1:4: почему-то решили с первой смены играть в своей зоне

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение команды в матче с «Трактором» (1:4).

«Результат, в принципе, говорит о нашей игре сегодняшней. Хотя были моменты, которые мы могли использовать, и тогда счёт был бы другой. Но сегодня с первой смены мы почему-то решили играть в своей зоне. Естественно, это нас больше выматывало, меньше сил оставалось на атаку, допустили ошибки в зоне обороны. Да и в атаке недостаточное количество моментов создали, чтобы победить. Единственные светлые пятна – это игра вратарей и игра в меньшинстве. Будем готовиться к «Магнитке». Понимаем, над чем нужно работать, что нужно сделать и поменять. Обсудим с тренерским штабом эти моменты, уверен, команда будет другая.

Команда отошла от того настроя, который был в конце выезда? Не хочу оправдываться и какие-то фразы дежурные говорить. Настрой сегодня был. Самые неудачные моменты сегодня – стандартные ситуации. Это конец периода, пропущенный гол и я бы не сказал, что при преимуществе «Трактора». А также второй гол, который пришёл из проигранного вбрасывания. На стандартах нужно играть правильно, защитнику нужно первым движением выводить шайбу, а не терять её и 45 секунд играть в зоне. Третий гол – опека на пятаке, это тоже ошибка. Но это всё наше командное, надо вместе исправлять эти ошибки», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.